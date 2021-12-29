لفئات محددة.. بوتين يقدم مشروع قانون للبرلمان لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان) مشروع قانون يقضي بتوسيع قائمة فئات الأشخاص، الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مسهلة.

وينص مشروع قانون الجنسية الروسية الجديد - بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - على تسهيل الحصول على جنسية البلاد لأكثر من 20 فئة، منهم: ــ مواطنو الاتحاد السوفيتي السابق وأطفالهم والمشاركون في البرنامج الحكومي الخاص بعودة المغتربين الروس الطوعية إلى البلاد، والذين لديهم أقارب مقربون يحملون جنسية روسيا ويقيمون فيها.

ــ سلالات الذين كانوا مقيمين بشكل دائم في أراضي الامبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي، ضمن حدود روسيا الاتحادية الحالية.

ــ الأفراد الذين ولدوا في أراضي روسيا بحلول السادس من فبراير 1992.

ــ من حمل واحد على الأقل من والديه جنسية الاتحاد الروسي وأقام في أراضي روسيا.

ــ العسكريون الذين أدوا القسم للاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية وأدوا الخدمة حتى السادس من فبراير 1992 في القواعد الخاضعة لولاية روسيا في دول أخرى.

ويقضي مشروع القانون الجديد بتوسيع صلاحيات رئيس روسيا في تحديد الحالات، التي بإمكانها الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مسهلة، وذلك ليس فقط في حالات إنسانية، بل ولأغراض أخرى.

وسيشرف رئيس الدولة فقط على حالات منح الجنسية الروسية بطريقة استثنائية، مع توسيع هذا الإجراء كي يشمل المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) من مواطني الاتحاد السوفيتي السابق، والأشخاص الذي لديهم استحقاقات خاصة أمام روسيا، والناس الذين تهتم بهم البلاد نظرًا لمهنتهم أو مؤهلاتهم.

وستشرف وزارتا الخارجية والداخلية على منح الجنسية الروسية لأبناء كافة الفئات الأخرى، ولا تشمل قائمة الفئات، التي بإمكانها الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مسهلة، المستثمرين والمتخصصين المؤهلين، وبهدف تفادي استغلال أسلوب الزواج الوهمي، يشترط مشروع القانون لمنح الجنسية الروسية لمواطن أجنبي لديه علاقات زوجية مع مواطن روسي وجود طفل مشترك لهما.

كما يقضي مشروع القانون بوضع آلية جديدة خاصة بإنهاء الجنسية وتوسيع لائحة الجرائم الجنائية، التي يمكن سحب الجنسية من مرتكبيها، كي تشمل علاوة على الجرائم الإرهابية بعض الجرائم الخطيرة ضد الدولة وجرائم المخدرات، كما يمنح مشروع القانون الجديد المواطنين الأجانب، الذين تخرجوا في جامعة روسية بمرتبة الشرف ويقيمون في البلاد على أساس مستمر، الحق في الحصول على الجنسية بطريقة مسهلة، بغض النظر عن فترة إقامة الشخص في البلاد، ودون إلزامه بالخضوع لامتحانات الكفاءة اللغوية الروسية وقوانين البلاد.