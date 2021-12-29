السعودية: رئاسة الحرمين الشريفين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين

04:37 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
السعودية: رئاسة الحرمين الشريفين تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الأربعاء، إعادة إجراءات التباعد الجسدي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا غدا الخميس.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم، إنه "سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين".

وأكدت ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وأعادت السعودية فرض الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من صباح غد الخميس.

السعودية المسجد النبوي الرياض

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