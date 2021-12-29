مقتدى الصدر بعد استقبال قوى الإطار التنسيقي: حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية

بغداد- (بي بي سي):

استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات التشريعية، قوى الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً ممثلة للحشد الشعبي، وسط مفاوضات بشأن الحكومة العراقية الجديدة.

وجدد الصدر اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقال في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي بتويتر "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

وكان زعيم التيار الصدري قد عقد اليوم اجتماعا مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله في محافظة النجف.

يأتي اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يفتح المجال أمام انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بحلول العاشر من الشهر المقبل.

وكانت المحكمة قد ردّت دعوى تقدمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، الذي تراجع في هذه الانتخابات، للدفع إلى إلغاء النتائج.

وضم وفد الإطار التنسيقي قياديين في الحشد الشعبي، من رئيس تحالف الفتح، والأمين العام لعصائب أهل الحق، ورئيس هيئة الحشد الشعبي.

كما يأتي هذا اللقاء غداة دعوة الإطار للمعتصمين المناصرين للحشد الشعبي والمعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء للانسحاب وفض الاعتصام، في خطوة تعد بادرة للتهدئة، بعد أسابيع من التوتر الناجم عن الاختلاف في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.