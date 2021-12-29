جدل في موريتانيا بسبب "الصلاة على النبي"

كتبت- رنا أسامة:

أثارت دعوة رئيس البرلمان الموريتاني لنائب مُعارض للحد من الصلاة على النبي خلال جلسة برلمانية، لغطًا على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوات للاعتذار، ما دفعه لتبرير موقفه.

وفي جلسة مناقشة مشروع موازنة موريتانيا لعام 2022 مساء أمس الثلاثاء، قاطع رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايا، النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، قائلًا: "أدعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها مضيعة للوقت".

وبعد ساعات، غرّد ولد بايا على حسابه عبر تويتر، موضّحًا: "أنبه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه عليّ الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعًا وقانونًا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه أفضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون، وليس خبرًا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

تعقيبا على ماحصل مع النائب الموقر،أنبه الى أنني تصرفت وفق مايمليه علي الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا،فان فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه افضلها وازكاها فذلك ليس قصدي ولايمكن أن يكون.وليس خبرا انني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم — الشيخ بايه Cheikh BAYA (@cheikh_baya) December 28, 2021

لكن توضيح رئيس البرلمان الموريتاني لم يمُرر الموقف مرور الكرام؛ إذ تباينت ردود الفعل بين الدعم والاستهجان على التغريدة التي أُعجب بها أكثر من 150 مُتابع، وأُعيد تغريدها 12 مرة.

دعاه أحد المُغرّدين إلى "الاعتذار والتوبة من زلة اللسان التي وقعت منكم....."، مُتابعًا في ردّه على تغريدة رئيس البرلمان الموريتاني: "كان بإمكانك مواجهة النائب في غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

تعقيبا على ماحصل مع النائب الموقر،أنبه الى أنني تصرفت وفق مايمليه علي الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا،فان فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه افضلها وازكاها فذلك ليس قصدي ولايمكن أن يكون.وليس خبرا انني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم — الشيخ بايه Cheikh BAYA (@cheikh_baya) December 28, 2021

كما عده آخر موقفًا غير مُبرّر، قائلًا إنه "لا يوجد وقت إلا للعبادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

ماقلته لا مبرر له عليك ان تتوب وتسغفر لذنبك ، لايوجد وقت إلا للعبادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم — Abdellahi Maham (@MhmWel) December 29, 2021

الأمر الذي اتفق معه مُغرد ثالث: "الصلاة على النبي أفضل بكثير من تقديم اقتراح تعديل يعرف القاصي والداني أنه سيُرفض".

تاب الله عليك إن تبتَ إليه. تم اطرح بالك لنفسك. الصلاة على النبي أفضل بكثير من تقديم اقتراح تعديل يعرف القاصي و الداني أنه سيرفض. — Ahmedou Ould El Moueyed (@AMoueyed) December 29, 2021

على الجانب الآخر، دعم مغرّدون المسؤول الموريتاني واعتبروا أنهم "فُهم بشكل خاطئ"، واصفين مُنتقديه بأنهم "ذوو نفوس مريضة". فغرّد أحدهم: "لا أشك أبدا في أن كلامكم قد فهم فهمًا خاطئًا"...".

لا اشك أبدا في أن كلامكم قد فهم فهما خاطئا.

حياكم الله السيد الرئيس

اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وزد علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه اجمعين ومن اهتدي بهداه وهدي بهديه إلي يوم الدين — @Me Sid Mhamed Med Val ذ/سيد أمحمد محمد فال (@sid_med1) December 29, 2021

ودافع عنه ثانٍ: "لا يمكن المزايدة عليكم في حب رسول الله".

شكرا لكم السيد الرئيس الموقر ذالك الظن بكم لا يمكن المزايدة عليكم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم — سيدنا (@ryU0rkG4ZamZmjC) December 29, 2021

وغرّد ثالث: "هناك أشخاص نفوسهم مريضة يتمظهرون برداء الدين، ويتقمصون شخصية المسلم الزاهد التقي الورع، ويعملون على تكريس هذا المظهر، لدى أوساط العامة ومثلهم الخاصة، وأنهم أهل الدين، وحرّاس الفضيلة..".