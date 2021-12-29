بعد لقاء جانتس وعباس.. تدابير إسرائيلية جديدة للفلسطينيين

تل أبيب- (د ب أ):

اتخذ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بعض التدابير الجديدة الخاصة بالفلسطينيين، بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية.

ووفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وافق جانتس على إجراءات، تشمل الاعتراف بوضع 6 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في غزة، لدواعٍ إنسانية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات.

وعُقد الاجتماع بين عباس وجانتس في منزل الأخير بمدينة روش هاعين الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاما، بحسب الإذاعة.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر لسنوات.