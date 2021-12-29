كورونا في أمريكا: تسجيل قفزة قياسية بأكثر من 440 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

02:22 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
كورونا في أمريكا: تسجيل قفزة قياسية بأكثر من 440 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات:

في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الاثنين الماضي 441278 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 187487 إصابة فقط في اليوم السابق.

ورصدت المراكز خلال يوم الاثنين 1627 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 107 وفيات فقط في اليوم السابق.

وبلغ مؤشر الزيادة المتوسطة على أساس أسبوعي في حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا 240408 حالات، ما يمثل أعلى مستوى له منذ يناير العام الجاري.

وإجمالا، منذ بداية الجائحة وحتى الآن سجلت في الولايات المتحدة، وفقا للمراكز، أكثر من 52.8 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، منها 816239 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وأوضحت متحدثة باسم المراكز لموقع "بوليتيكو" أن قفزات حادة في الحصيلة قد تفسر بنقص في عمليات الفحص خلال عطلة عيد الميلاد، مرجحة أن الأرقام ستستقر بعد عيد رأس السنة.

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