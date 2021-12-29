رويترز: تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

وكالات:

قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو تموز 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".