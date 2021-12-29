الجيش السوداني يفسر أسباب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة

11:09 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الجيش السوداني يفسر أسباب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة

الجيش السوداني

الخرطوم- (د ب أ):

أوضح مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، العميد الطاهر أبو هاجة، أن إعادة بعض الصلاحيات مؤخرا لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية قوله، إن القرار هدفه "وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها".

وأضاف أن "بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها"، موضحا أنها "ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحول ديمقراطي حقيقي".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مؤخرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ. وعاد حمدوك لاحقا إلى منصبه.

الجيش السوداني الخرطوم جهاز المخابرات العامة عبدالفتاح البرهان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بدءًا من يناير.. 200 جنيه زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني (مستند)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا