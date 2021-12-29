كورونا حول العالم: الإصابات 282.8 مليون.. واللقاحات تتخطى 9 مليارات جرعة

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 282.8 مليون إصابة حتى صباح الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 282 مليونا و 790 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و413 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و28 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.