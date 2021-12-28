أوميكرون يدمر خططًا أمريكية لعودة العمل من المكاتب

11:34 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
أوميكرون يدمر خططًا أمريكية لعودة العمل من المكاتب

واشنطن

واشنطن - (د ب أ)

لم يتسبب تفشي سلالة أوميكرون سريعة الانتشار والعدوى من فيروس كورونا فقط فى زيادة أعداد المصابين بل أدى إلى تراجع الكثير من الشركات الأمريكية حاليا عن خطط لإعادة فتح مكاتبها لاتباع سياسة هجين مابين العمل بالمنازل والمكاتب أو العودة إلى العمل بدوام كامل من المكاتب في أوائل العام الجديد 2022 .

وبدت العديد من هذه الخطط غير محددة في سبتمبر، عندما أدى ارتفاع حالات سلالة دلتا إلى إعادة المسؤولين التنفيذيين النظر في خططهم المتفائلة، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس" اليوم الثلاثاء.

ويبدو أن سلالة أوميكرون أقل فتكا، حيث تنتج عنها أعراض أخف من دلتا، لكن الدراسات تثبت أن أوميكرون أشد عدوى. ويسبب هذا تأجيل الشركات خطط إعادة فتح مقارها، ولا يتم تقديم مواعيد جديدة في حالات عديدة.

وما زالت تخطط شركة فيسبوك لإعادة فتح مقارها في 31 يناير، إلا أن الموظفين القادرين على العمل عن بعد يمكنهم التقدم لجعله نظام العمل الاعتيادي.

كما لم يؤثر أوميكرون كثيرا على خطط شركة "دورداش" لتوصيل الطعام للمنازل. وقررت الشركة في سبتمبر عدم انتظار تاريخ محدد لعودة موظفي الشركة إلى المكاتب. وصرح متحدث باسم الشركة أنها ستعطي موظفيها إخطارًا لإمهالهم 60 يوما بمجرد أن تتأكد الشركة من خططها.

واشنطن عودة العمل من المكاتب أوميكرون سلالة دلتا

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