العاهل السعودي يعلن سياسة المملكة ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية غدًا

08:57 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
العاهل السعودي يعلن سياسة المملكة ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية غدًا

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (د ب أ)

يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غدًا الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "مجلس الشورى يتطلع إلى هذا الخطاب الملكي، إننا في مجلس الشورى بجانب الشعب السعودي ومختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها نتطلع إلى الخطاب الملكي الذي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة".

ورأى آل الشيخ "أن هذا الخطاب يأتي في ظل تحولات وتطورات تنموية واقعية وملموسة تشهدها المملكة انطلاقاً من رؤيتها الطموحة 2030 التي يقود دفتها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، كما يتزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود مشهودة؛ لدفع النمو العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا، وقد برز ذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، يضاف إلى ذلك جهود المملكة في الحفاظ على المناخ والبيئة، وحماية الأرض والطبيعة المتمثلة في المبادرتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد، مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

الملك سلمان بن عبد العزيز الخطاب الملكي السنوي مجلس الشورى السعودية

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