مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار عشوائي في كولورادو الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، وكذلك المسلح المشتبه به، بعد إطلاق نار عشوائي بالقرب من مدينة دنفر، حسبما قالت الشرطة.

وبدأ المشتبه به، الذي لم يتم الإعلان عن هويته، الهجوم في حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين في وسط مدينة دنفر، حيث قتل امرأتين وأطلق النار على رجل، حسبما أفاد قائد شرطة دنفر بول بازين خلال مؤتمر صحفي منتصف ليل الاثنين. ثم تحرك القاتل بعيدا مسافة عدة مباني وقتل رجلا آخر.

ثم وصلت الشرطة إلى مكان الهجوم وتبادلت إطلاق النار مع المهاجم، وفقا لبازين.

ثم فر المهاجم إلى ليكوود، على بعد مسافة 10 دقائق وهناك قتل شخصا آخر في إحدى الشركات في حوالي الساعة السادسة مساء.

وعثر رجال الشرطة مجددا على سيارته وتبادلوا إطلاق النار معه ليفر مجددا ثم ترجل إلى فندق حياة القريب حيث أطلق النار على موظف استقبال وأحد رجال الشرطة.

وتم إطلاق النار على المهاجم وقتله في نهاية الأمر إلا أن المتحدث باسم إدارة شرطة ليكوود جون روميرو لم يحدد ما إذا كان قد تم قتله من جانب شرطي أم لا.