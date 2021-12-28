25 يناير.. جنح مستأنف الإسكندرية تصدر حكمها في قضية "الطفل سيف"

الإسكندرية - محمد عامر:

حجزت محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة الطفل سيف إسلام ضحية الغرق بحمام سباحة النادي الأوليمبي لجلسة 25 يناير المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه 10 متهمين اتهامات القتل خطأ والتزوير في القضية رقم 14063 لسنة 2021 جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.

وأصدرت محكمة جنح باب شرقي في 19 نوفمبر الماضي أحكام تتراوح بين السجن 6 أشهر و3 سنوات مع الشغل على المتهمين العشرة، إلا أنهم تقدموا باستئناف على الحكم الصادر بحبسهم.

تعود أحداث الواقعة لمطلع يونيو الماضي، حينما تعرض الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، للغرق أثناء تواجده في التدريب بحمام السباحة في النادي الأوليمبي بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، دخل بعدها في غيبوبة استمرت 80 يوما قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، في يونيو الماضي بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول طفل في حالة حرجة وغيبوبة، وجرى وضعه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطفل "سيف إسلام" 7 سنوات بالتدريب رفقة كابتن وأطفال آخرين داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي اختفى عن الأنظار، وبالبحث عنه عثر عليه فاقدا الوعي بقاع حمام السباحة، وجرى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.

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