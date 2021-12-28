100 مليون جنيه لتطوير مدينة أبورديس بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة أبورديس ستشهد طفرة تنموية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه جري تطويرها بالكامل عقب الخسائر المادية التي تعرضت لها المدينة خلال سيول عام 2020، لافتًا إلى أن أمال التطوير بدأت بحماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة تتعدى الـ70 مليون جنيه، منها إقامة بحيرتين، وقناة صناعية بطول 6 كيلومترات، وعرض 50 مترًا، ومجرى السيل في وادي بعبع.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من إنشاء مبنى الإدارة الاجتماعية للمدينة بتكلفة تصل إلى 7مليون جنيه، وجاري التنسيق لفرشه، إضافة إلى تطوير المركز التكنولوجي للمدينة، وإقامة حديقة كبيرة للأطفال، وتطوير الطرق وإنارتها، ليصل إجمالي تكلفة المشروعات الجارية بالمدينة نحو 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري افتتاح هذه المشروعات خلال شهر مارس المقبل تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إضافة إلى جماعة السويس الحكومية المقرر إقامتها على مساحة 50 فدان.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء بمدينة أبورديس، يرافقه اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

ووجه المحافظ باستغلال المساحات والفراغات الكبيرة التي توجد بين العمارات، في إنشاء حدائق خاصة بالأطفال، وتزويدها بالألعاب لتكون متنفس للأهالي، واستمع لعدد من المواهب الفنية بالمدارس، ووجه بدعمهم.​