وزير الخارجية يشارك في وضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب للقلب برواندا

06:36 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
وزير الخارجية يشارك في وضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب للقلب برواندا

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية رواندا من أجل المشاركة في فعاليات الاحتفال المقرر له غداً الأربعاء، بالعاصمة الرواندية (كيجالي)؛ لوضع حجر الأساس لمركز "مجدي يعقوب - رواندا مصر للقلب"، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الروانديين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز مجدي يعقوب - رواندا مصر للقلب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.

واضاف أن الاحتفال تشارك فيه شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، والدكتور مجدي يعقوب.

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Asha
سامح شكري مركز مجدي يعقوب للقلب رواندا

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