تضم 3 نواب معارضين.. تعيين حكومة جديدة في الكويت

الكويت - (بي بي سي)

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، إن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المكلف بالاختصاصات الدستورية لأمير البلاد، بارك تعيين التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح.

وتضمنت التشكيلة النهائية المعينة رسميا برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وعضوية 15 وزيرًا، تغييرات مهمة، تمثلت بالدفع بـ 9 وزراء جدد، مع استمرار 6 وزراء من التشكيلة الحكومية السابقة.

وبالإضافة للشيخ صباح الخالد الصباح الذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي، فأن من أبرز المستمرين إلى جواره الشيخ حمد جابر العلي الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع. وقد شهدت الحكومة الكويتية الجديدة أيضا الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيرا للخارجية، واستبعاد وزير الصحة السابق، الشيخ باسل الصباح، وتعيين خالد السعيد وزيراً للصحة، وتولي عبد الوهاب الرشيد حقيبة المالية خلفاً لخليفة حمادة، بينما احتفظ الوزير محمد الفارس بوزارة النفط ووجود وزيرة امرأة وحيدة وهي رنا الفارس التي تستمر على رأس وزارة الخدمات والبلدية.

وبعد أكثر من شهر ونصف من المداولات بين رئيس الحكومة وأطراف من المعارضة، أُلحق بالحكومة الجديدة 4 نواب من مجلس الأمة (البرلمان)، بينم ثلاثةٌ محسوبون على المعارضة التي حصلت على 3 مقاعد وزارية وهي الإعلام والثقافة، الشؤون الاجتماعية والإسكان، وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وكان صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة السابقة في الـ8 من نوفمبر، الماضي عقب خلاف مع البرلمان تمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا وأمور معينة وهو الخلاف الذي ترتب عليه تعطيل نظر النواب بملفات ملحة مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها البلاد مؤخرًا.

وفي الـ14 من الشهر نفسه، قبل أمير البلاد بالاستقالة مع تكليف الوزراء بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة ضمن الحوار الوطني الذي دعا إليه لحل الأزمات العالقة بين الحكومة والبرلمان وانتهى بالعفو عن عدد من المتهمين بالقضايا السياسية، واستقالة الحكومة للسماح للنواب بالدخول في تشكيلها.

وفي الـ23 من نوفمبر الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة لكن اعتذارات متكررة حالت دون التوصل إلى تسمية التشكيلة النهائية قبل الآن.