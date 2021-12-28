بوتين: لقاح سبوتنيك V قادر على تحييد متحور أوميكرون

04:04 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
بوتين: لقاح سبوتنيك V قادر على تحييد متحور أوميكرون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لقاح سبوتنيك V قادر على إبطال مفعول وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي -خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج اليوم الثلاثاء - "اعتمادا على بحوث قام بها معهد جاماليا الروسي للابحاث تأكدنا أن سبوتنيك V قادر على التصدي وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد".

وتابع "لقد تحدثت مع رئيس معهد جاماليا وأخبرني بإجراء دراسة تؤكد قدرة اللقاح الروسي على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

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Asha
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