بوتين: لقاح سبوتنيك V قادر على تحييد متحور أوميكرون

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لقاح سبوتنيك V قادر على إبطال مفعول وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي -خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج اليوم الثلاثاء - "اعتمادا على بحوث قام بها معهد جاماليا الروسي للابحاث تأكدنا أن سبوتنيك V قادر على التصدي وتحييد متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد".

وتابع "لقد تحدثت مع رئيس معهد جاماليا وأخبرني بإجراء دراسة تؤكد قدرة اللقاح الروسي على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".