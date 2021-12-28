رئيس البرازيل يثير الجدل مجددا: لن أُطعّم ابنتي ضد كورونا

12:58 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
رئيس البرازيل يثير الجدل مجددا: لن أُطعّم ابنتي ضد كورونا

جايير بولسونارو

وكالات:

رغم وفاة مئات الأطفال بفيروس كورونا، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما، لقاحا ضد كوفيد-19، في إطار موقفه المناهض للتطعيم والذي أثار انتقادات واسعة بحقه وأثر على شعبيته.

وأضاف الزعيم اليميني، أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في 5 يناير الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19، لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر الحالي.

وتابع "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في 5 (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19.. أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".

وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كورونا في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وحصد كورونا أرواح 301 طفل، في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاما في البرازيل، وفق إحصائيات رسمية.

كانت المحكمة العليا في البرازيل فتحت تحقيقاً قبل أسبوعين حول تعليقات أدلى بها بولسونارو، تضمنت مزاعم خاطئة عن أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تزيد احتمال الإصابة بمرض الإيدز.

جايير بولسونارو رئيس البرازيل وزير الصحة فيروس كورونا مرض الإيدز

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