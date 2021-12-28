فيتنام تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

11:15 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
فيتنام تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

متحور أوميكرون

هانوي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، الثلاثاء، تأكد إصابة شخص قادم من بريطانيا بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول حالة إصابة بالمتحور تسجلها هانوي.

ونقلت صحيفة فن اكسبريسن عن نائب وزير الصحة نجوين ترونج سون إن الشخص وصل فيتنام منذ تسعة أيام، ويخضع للحجر الصحي الآن في مستشفى عسكري.

وأضاف" وزارة الصحة أبلغت الحكومة بالحالة".

وكان الشخص المصاب قد وصل مطار نوي باي في هانوي في 19 ديسمبر الجاري، وثبتت إصابته بفيروس كورونا. وبعد ذلك تم نقله للمستشفى.

وأكد التسلسل الجيني يومي 20 و21 ديسمبر الجاري إصابة الشخص بمتحور أوميكرون.

وقد قررت حكومة مدينة هانوي أمس الاثنين أن كل من يصل المدينة من الدول التي تم اكتشاف متحور أوميكرون بها سوف يتعين عليه أن يخضع للحجر الصحي بغض النظر عن ما إذا كان تلقى جرعات اللقاح كاملة أو تعافي من الاصابة بالفيروس.

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