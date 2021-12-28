البيت الأبيض: محادثات روسيا ستُجرى في 10 يناير

11:14 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
البيت الأبيض: محادثات روسيا ستُجرى في 10 يناير

البيت الأبيض

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض إن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا حددوا موعدا لبحث التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال مجلس الأمن القومي مساء أمس الإثنين، إنه ستكون هناك محادثات مع روسيا في 10 يناير، في إطار حوار أمني استراتيجي.

وقالت واشنطن إن الجانبين سوف يتمكنان من إثارة مخاوفهما في الاجتماع.

وتعتزم روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقد مباحثات منفصلة بعد يومين، في 12 يناير، بحسب ما ذكره البيت الأبيض. وكان مسؤولو حلف الناتو قد قالوا بالفعل إن الموعد مازال قيد البحث من أجل عقد اجتماع بين الناتو وروسيا، وهو ما سيكون الأول منذ عامين ونصف.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 13 يناير.

البيت الأبيض الناتو الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا مجلس الأمن القومي

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