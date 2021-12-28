تقرير فلسطيني: قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين في غزة

رام الله- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن قوات إسرائيلية أطلقت صباح اليوم الثلاثاء النار صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت مراكب للصيادين في بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة دير البلح أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب صيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أحدث أضراراً في أحد مراكب الصيد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا إلى الخروج إلى شاطئ البحر.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل عادة ما تقول إن إجراءاتها تستهدف منع محاولات التهريب عبر البحر.