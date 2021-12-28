وزير خارجية إيران: نسعى لتعزيز "الدبلوماسية الاقتصادية"

طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الحكومة تركز على التعاون مع دول الجوار والتقدم بـ"الدبلوماسية الاقتصادية" إلى الأمام.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في تدوينة :"الحكومة الإيرانية الجديدة، في ظل سياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية ديناميكية وذكية، تركز على التعاون مع الجيران والتقدم بالدبلوماسية الاقتصادية، وهي عازمة على فتح الباب أمام التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف".

وحث الجالية الإيرانية في الخارج على لعب دور في هذا الاتجاه.