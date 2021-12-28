كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 4ر281 مليون... وإجمالي اللقاحات يقترب من 9 مليارات



نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر281 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 281 مليونا و 394 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 406 آلاف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 979 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.