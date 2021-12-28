واشنطن وسول وطوكيو تبحث إمكانية إجراء محادثات دفاعية ثلاثية

سول- (د ب أ):

تُجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشاورات حول إمكانية إجراء محادثات وزارية ثلاثية بشأن الدفاع، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في سول اليوم الثلاثاء .

وصرح بو سيونج تشان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عقب تقرير لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) يفيد بأن البلدين ينسقان حول فكرة إجراء المحادثات بين وزير الدفاع في سول سوه ووك ونظيريه الأمريكي والياباني لويد أوستن ونوبو كيشى في هاواى في منتصف يناير، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال بو في مؤتمر صحفي: "بخصوص قضية عقد اجتماع وزراء الدفاع الثلاثي، فإننا نتشاور حاليا مع الدول ذات الصلة" .

وأشار بو إلى أنه من خلال اجتماعهم الاستشاري الأمني السنوي في سول في وقت سابق من هذا الشهر والمحادثات الأخرى رفيعة المستوى، تشترك سول وواشنطن في التفاهم بأن الحلفاء سيسعون إلى إجراء محادثات وزارية دفاعية ثلاثية مع اليابان في أقرب وقت.

والمرة الأخيرة التي عقدت فيها الدول الثلاث اجتماعا وزاريا ثلاثيا للدفاع، كانت على هامش المحادثات الأمنية التي شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك في نوفمبر 2019.