الهند تترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي خلال يناير المقبل

نيويورك-(أ ش أ):

أعلن مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "تي إس تيرومورتي" أن بلاده ستترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير المقبل.

وقال المندوب الهندي -في معرض تدوينة نشرها اليوم على موقع التدوين المصغر "تويتر"- إن الهند ستترأس لجنة مكافحة الإرهاب خلال عام 2022، الذي يواكب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، وإن رئاسة هذه اللجنة لها صدى خاص بالنسبة للهند، وإن سبب ذلك لا يرجع فقط إلى أن الهند تأتي في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب، بل لأنها تعتبر واحدة من أكبر ضحايا الإرهاب.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب كان قد تم تشكيلها خلال شهر سبتمبر عام 2001، وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية المأساوية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الهند تولت رئاسة هذه اللجنة خلال عام 2011-2012.