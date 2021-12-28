عدوان جوي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية يسفر عن استشهاد جندي

04:47 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
عدوان جوي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية يسفر عن استشهاد جندي

عدوان جوي إسرائيلي

سوريا- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع "عدوان صاروخي على محيط مرفأ اللاذقية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية في بيان لها إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وتابع البيان:- تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومنذ أسبوع أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

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