فرنسا: لن نفرض حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة

باريس - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الاثنين، أنه لن يتم فرض حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وأشار كاستكس -في مؤتمر صحفي نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إلى أنه اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، سيتمكن الفرنسيون من تلقي جرعة كورونا التعزيزية، بعد ثلاثة أشهر من التطعيم الكامل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "نحظر الحفلات الموسيقية الدائمة، وسيُحظر استهلاك الأطعمة والمشروبات في جميع دور السينما والمسارح والمنشآت الرياضية ووسائل النقل العام بما يشمل الرحلات الطويلة".

وأضاف كاستكس أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً إعادة العمل عن بُعد "كلما أمكن ذلك" بحد أدنى 3 أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أنه سيجرى إدخال قواعد جديدة للعزل الذاتي للمرضى ومخالطيهم "بحلول نهاية الأسبوع".

وتابع كاستكس أن التجمعات تقتصر أيضاً على 2000 شخص في الداخل و5000 في الهواء الخارج.