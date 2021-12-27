طبيب بريطاني: انخفاض الوفيات بكورونا في المملكة المتحدة بسبب أسترازينيكا

11:17 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
طبيب بريطاني: انخفاض الوفيات بكورونا في المملكة المتحدة بسبب أسترازينيكا

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

قال الدكتور كليف ديكس، الرئيس السابق لفريق عمل هيئة التطعيم واللقاح في بريطانيا، إنه بفضل لقاح استرازينيكا انخفض معدل الوفيات في البلاد حاليًا عن الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف ديكس، وفق صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية، أنه يعتقد أن اللقاح "قد أخرجنا من الغابة" في إشارة إلى الصراع في العالم على اللقاحات، لأنها ساعدت في درء فيروس كوفيد الخطير لفترة أطول من البدائل القائمة على الحمض النووي التي تنتجها شركتا فايزر ومودرن الأمريكية.

وأوضح قائلا "إذا نظرت عبر أوروبا، مع ارتفاع عدد الحالات، هناك أيضًا ارتفاع مختلف في الوفيات، ولكن ليس في المملكة المتحدة"، متابعا " أعتقد أن هذا لأن معظم الأشخاص المعرضين للخطر لدينا قد تم إعطاؤهم لقاح استرازينيكا".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن لقاحات الحمض النووي تنتج قفزة أسرع في مستويات الأجسام المضادة في الاختبارات المعملية، فإن اللقاحات الأخرى قد تكون أفضل في تحضير جزء آخر من جهاز المناعة.

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Asha
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