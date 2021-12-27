الإمارات تعلن الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد من شركة سينوفارم

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،الموافقة على الاستخدام الطارئ "للقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف" من شركة "سينوفارم سي إن بي جي".

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص وذلك في إطار جهود الوزارة الشاملة والمتكاملة بالتعاون مع الجهات الصحية لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كوفيد 19 في الدولة، مضيفة أن هذا القرار يأتي عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

وأوضحت أن اللقاح أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس SARS-CoV-2 بنسبة أمان عالية تسمح بالإنتاج السريع وسهولة التخزين والتوزيع، كما أظهرت الدراسة التي أجريت في الإمارات استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة للفيروس لدى المتطوعين الذين تلقوا سابقاً جرعتين من لقاح سينوفارم سي إن بي جي غير النشط وتعكس الخطوة استراتيجية دولة الإمارات في ضمان أولوية صحة أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وجهودها المستمرة لمكافحة الوباء بكافة الوسائل الممكنة.

وأشارت أن الدراسة شملت مشاركين تم تطعيمهم مسبقا بجرعتين من لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" غير النشط ضد كوفيد-19 حيث سجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100% من الأجسام المضادة المحايدة وترافق ذلك مع معدلات سلامة عالية وانعدام الآثار الجانبية الخطيرة لدى جميع المشاركين.

وكشفت الوزارة عن موافقتها على تصنيع اللقاح الجديد وتوزيعه من قبل شركة "حياة بيوتك"، وهي المشروع المشترك بين "سينوفارم سي إن بي جي" وشركة "جي 42" حيث سيتوفر اللقاح للعامة كجرعة معززة اعتبارا من بداية العام 2022 في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن دولة الإمارات تعد أكثر دول العالم بنسبة التغطية بلقاح كوفيد-19 حيث تم تقديم أكثر من 22 مليون جرعة حتى تاريخ 23 ديسمبر 2021.