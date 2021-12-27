موسكو تعلق على التقارير حول نوايا روسيا لغزو أوكرانيا

09:37 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
موسكو تعلق على التقارير حول نوايا روسيا لغزو أوكرانيا

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو

موسكو - (أ ش أ):

أكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا ليس لديها أي خطط أو نوايا على الإطلاق لغزو أوكرانيا، مشددة على أن التقارير الواردة بشأن استعداد موسكو لشن عملية عسكرية ضد كييف ما هي إلا أنباء كاذبة تنتشر لإثارة الرأي العام العالمي ضد بلادها.

وقالت ماتيفينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين "إن روسيا لم يكن لديها أبدًا أي مخطط لغزو أوكرانيا ولم تتبنَّى أي خطط من هذا القبيل.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 80% من مواطنينا يعتبرون الشعب الأوكراني شعبًا شقيقًا لهم".

وأشارت إلى أن التقارير الإخبارية المُفبركة بشأن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا ما هي إلا مجرد حملة تهدف إلى "إثارة الرأي العام العالمي ضد روسيا".. واصفة ذلك بـ" الهجوم الإعلامي الفظ ضد موسكو".

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Asha
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