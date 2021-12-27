ولاية نيويورك تعتزم توزيع الملايين من معدات اختبار كورونا على المدارس

نيويورك - (د ب أ)

تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية توزيع الملايين من معدات اختبار فيروس كورونا على المناطق التعليمية لضمان تواجد الطلاب في الفصول في خضم الموجة الأخيرة من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين في الولاية قولهم إن نيويورك تتوقع توزيع ما بين ثلاثة إلى 5ر3 ملايين من معدات اختبار كورونا، وتحتوي كل واحدة على وسائل إجراء اختبارين للفيروس، مع إعطاء أولوية للمناطق التي توجد فيها معدلات عدوى مرتفعة.

وقالت حاكم الولاية كاثي هوكول خلال مؤتمر صحفي في ألباني: "نريد التأكد من استمرار فتح المدارس"، مشيرة إلى التأثير بالغ الضرر لإغلاق المدارس على قدرة الأطفال على التعلم وسلامتهم العقلية.

ويشعر مسؤولون في نيويورك وولايات أمريكية أخرى بالقلق من إغلاق المدارس واستئناف التعليم عن بعد، حتى في ظل موجة انتشار المتحور اوميكرون من فيروس كورونا، لأن الإغلاق يؤدي إلى تأخر الطلاب تعليميا واجتماعيا.

ومن المقرر عودة الطلاب إلى المدارس يوم 3 يناير المقبل بعد انتهاء العطلات، ولكن هوكول ذكرت أنه مازال من الممكن أن تتراجع الولاية وتصدر تعليماتها بإغلاق المدارس "إذا ما حدث سيناريو الوضع الأسوأ".

ولم تحدد هوكول المعايير التي سوف يتم الاعتماد عليها من أجل اتخاذ مثل هذا القرار.