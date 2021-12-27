عُمان تفرض "شهادة التطعيم" ضد كورونا شرطًا لدخول الموظفين مقار عملهم

مسقط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص أو العاملين بالسلطنة بدخول مقار عملهم، بدون إظهارهم شهادة تفيد بتلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أو تقرير طبي يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان وزارة الصحة التأكيد على أنه يجب على كل موظف أو عامل بالسلطنة موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم لقاح (كوفيد-19)، والتي تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في سلطنة عُمان، أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقي هذه اللقاحات.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة للحد من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، واستكمالًا لما اتخذ من إجراءات وقائية وتدابير احترازية في هذا الشأن ومن بينها اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت الجهات الخاصة.

كما أشار بيان الصحة العمانية إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى قرار اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بقيام وزارة العمل بوضع آلية موحدة للتعامل مع الموظفين غير المطعمين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص.