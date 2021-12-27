وزير الصحة البريطاني: لا مزيد من القيود بسبب كورونا قبل حلول العام الجديد

08:36 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
وزير الصحة البريطاني: لا مزيد من القيود بسبب كورونا قبل حلول العام الجديد

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه لن يتم فرض قيود أخرى بسبب فيروس كورونا في إنجلترا قبل حلول العام الجديد.

وحث وزير الصحة حسبما أفادت صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، اليوم الاثنين، البريطانيين على "توخي الحذر" أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة وإجراء اختبارات للتدقيق قبل حضور أي مناسبة، موضحة أن جاويد لم يستبعد فرض مزيد من الإجراءات في يناير المقبل وسط الانتشار السريع لمتغير "أوميكرون".

وقال جاويد إن الأمر متروك لكل دولة في المملكة المتحدة "إنجلترا - ويلز - أسكتلندا - أيرلندا الشمالية" لتقرير قيودها الخاصة على الرغم من إتباع الدول الثلاث الأخرى نهجًا مختلفًا.

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