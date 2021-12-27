اليونان تتخذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا

أثينا - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في اليونان اليوم الاثنين بصورة غير مسبوقة، حيث تم تسجيل تسعة آلاف و284 حالة.

وأعلن وزير الصحة ثانوس بليفريس عن تشديد الإجراءات، لكنها لن تطبق إلا في الثالث من الشهر المقبل.

وقال بليفريس خلال مؤتمر صحفي، إنه إذا تم تشديد الإجراءات قبل رأس السنة الجديدة ، فإن المشكلة سوف تنتقل إلى النطاق الخاص بسبب عطلات أعياد الميلاد.

واعتبارا من 3 يناير إلى 2 فبراير القادمين سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة ،كما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند منتصف الليل ولن يسمح للرواد بالوقوف أو الرقص، وعليهم الجلوس فقط.

أما الفعاليات الرياضية فسوف تحدد بـ 10 في المئة من القدرة الاستيعابية المعتادة بالنسبة للمتفرجين أو بحد أقصى قدره ألف مشجع.

وبرر وزير الصحة هذا الإجراء بقوله إن التحديدات السابقة بالنسبة لمباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية المماثلة لم يتم الالتزام بها دائما.

وأوضح بليفريس أن المغبة الأخيرة لذلك ستكون إقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور وهو أمر يريد تجنبه.

وقال مسؤولون إن عدد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون شديد العدوى قد ارتفع إلى أكثر من 50 حالة في مطلع الأسبوع الحالي.