الجيش الكوري الجنوبي يخطط لنشر طائرات استطلاع بدون طيار بحلول 2031

سول - (أ ش أ):

قالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الجيش الكوري صدق على خطة لتطوير ونشر طائرة استطلاع ومراقبة بدون طيار محلية الصنع بحلول عام 2031، من أجل الدفاع بشكل أفضل عن الجزر الحدودية الشمالية الغربية.

وأوضحت الإدارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن لجنة ترويج المشروع الدفاعي وافقت على المشروع الذي تبلغ قيمته 570 مليار وون (479 مليون دولار أمريكي) للطائرة بدون طيار، المصممة للعمل على متن سفن حربية تابعة للبحرية ووحدات مشاة البحرية في الجزر الأمامية، مشيرة إلى أن ذلك سيعزز القدرة العسكرية للرد على التهديدات الأمنية من خلال مراقبة المناطق البحرية والجزر الحدودية الشمالية الغربية.

وأضاف البيان أن اللجنة وافقت اللجنة أيضًا على خطة لشراء مروحيات عسكرية كبيرة من الشركات الأجنبية في إطار مشروع لاستبدال طائرات الهليكوبتر CH-47D القديمة التي يديرها الجيش حاليًا، ومن المقرر أن يستمر المشروع فيما بين عامي 2022 و2028 بميزانية تقدر بـ 1.4 تريليون وون.

كما أقرت اللجنة خطة للإنتاج الضخم الأول لمركبة مركز قيادة مدرعة ذات عجلات، حيث تخطط كوريا الجنوبية لإنفاق 1.51 تريليون وون على هذا المشروع من عام 2022 وحتى 2029.