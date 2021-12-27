محكمة أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

أبوظبي - (د ب أ)

شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، اليوم الاثنين، توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من كندا، وذلك وفقاً لقانون جديد للأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في أبوظبي، "يهدف إلى تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين".

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات.

واحتفت دائرة القضاء في أبوظبي، بمراسم تسجيل أول زواج مدني، وعبر الزوجان عن الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في الإمارة.