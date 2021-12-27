محكمة أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

06:05 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
محكمة أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

محكمة أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

أبوظبي - (د ب أ)

شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، اليوم الاثنين، توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من كندا، وذلك وفقاً لقانون جديد للأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في أبوظبي، "يهدف إلى تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين".

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات.

واحتفت دائرة القضاء في أبوظبي، بمراسم تسجيل أول زواج مدني، وعبر الزوجان عن الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في الإمارة.

محكمة أبوظبي عقد زواج مدني لغير المسلمين عقد زواج مدني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد: حبات برد على القاهرة.. وأمطار غزيرة بداية من الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا