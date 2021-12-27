بعد 3 سنوات من الحادث المميت.. إثيوبيا تستأنف رحلاتها بطائرات بوينج ماكس

لندن - (د ب أ):

تستأنف شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، رحلاتها بطائرات بوينج 737 ماكس اعتبارا من فبراير المقبل، بعد ثلاث سنوات من وقوع حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل 157 شخصا وأدى إلى وقف تشغيل هذا الطراز على مستوى العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة تيوولد جبري ماريام قوله في بيان نُشر على صفحة الخطوط الجوية الإثيوبية على فيسبوك إن التصحيح الذي أجرته الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا يوفر الثقة لإعادة الطائرة إلى الخدمة.

وتملك الشركة أربع طائرات من طراز بوينج ماكس.

وقال تيوولد: "لقد استغرقنا وقتا كافيا لمتابعة تعديل التصميم.. وأكثر من 20 شهرا من إجراءات إعادة التأهيل الصارمة، كما حرصنا على أن يثق الطيارون والمهندسون وفنيو الطائرات وطاقم الطيران في سلامة الأسطول".

وأعادت الكثير من شركات الطيران الأخرى بالفعل الطراز مرة أخرى إلى الخدمة. وكانت الصين هي أحدث دولة توافق على استئناف تشغيل طائرات ماكس للرحلات التجارية.

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا في مارس 2019، بعد خمسة أشهر من وقوع حادث مماثل في إندونيسيا، مما أدى إلى وقف تشغيل هذا الطراز من طائرات بوينج على مستوى العالم.