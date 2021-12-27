بعد قرارات رئيس الصومال.. واشنطن ولندن تحثان قادة البلاد على التهدئة

03:27 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
بعد قرارات رئيس الصومال.. واشنطن ولندن تحثان قادة البلاد على التهدئة

الرئيس محمد عبد الله اتهم رئيس الوزراء بالفساد

وكالات:

دعت السفارتان الأمريكية والبريطانية في مقديشو اليوم الاثنين إلى تهدئة التوترات في الصومال، وذلك بعد أن أعلن الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "نحث قادة الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في مقديشو والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتجنب العنف".

من جانبها، حثت السفيرة البريطانية أيضا قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوتر بالعاصمة، مؤكدة أن العنف غير مقبول.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الصومالي المعروف بفرماجو، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على خلفية قضية فساد، إضافة إلى إصدار أمر لقائد الجيش بإيقاف قائد البحرية عن العمل.

وتصاعدت الخالفات بين فرماجو وروبلي بسبب الانتخابات البرلمانية المتعثرة في البلاد، والتي تبادلا الرجلان الأحد الاتهامات بتعطيلها.

ووصف نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر قرار فرماجو تعليق سلطات رئيس الوزراء بأنه "انقلاب غير مباشر".

وفي وقت سابق دعت الولايات المتحدة إلى "إتمام سريع وذي مصداقية" للانتخابات في الصومال، مضيفة أنها تؤيد الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني الأسبوع المقبل للإسراع بالعملية الانتخابية.

الصومال واشنطن لندن مقديشو

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