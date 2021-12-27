إيران: مفاوضات فيينا ستجري حول وثيقة جديدة ومشتركة

طهران - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن جولة مفاوضات فيينا التي تبدأ اليوم الاثنين ستجري حول "وثيقة جديدة ومشتركة"، موضحا أن من أبرز الموضوعات المطروحة التحقق من إجراءات رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"هناك وثيقة مشتركة ومقبولة مطروحة على طاولة المفاوضات ... والیوم تبدأ المفاوضات الأولى بشأن تلك الوثيقة المشتركة".

وقال :"أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة دون أن تفرض عليه قيود وأن يتسنى تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكانت إيران أعلنت في السابق أنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين تتعلق الأولى بموقف إيران من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا منطقيا عليهما. فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بأنها غير مقبولة.