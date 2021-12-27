بحضور رئيس المخابرات.. اجتماع وزاري لمصر والأردن وفلسطين بمقر الخارجية

02:34 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
بحضور رئيس المخابرات.. اجتماع وزاري لمصر والأردن وفلسطين بمقر الخارجية

جانب من الاجتماع

القاهرة - أ ش أ

استقبل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم الاثنين، الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما نشر المتحدث، في تدوينة أخرى، جانبا من وقائع الاجتماع الوزاري السُداسي لمصر والأردن وفلسطين، والذى يهدف إلى تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني.

سامح شكري اجتماع وزاري مصر الأردن فلسطين عباس كامل

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