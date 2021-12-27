بحضور رئيس المخابرات.. اجتماع وزاري لمصر والأردن وفلسطين بمقر الخارجية

القاهرة - أ ش أ

استقبل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم الاثنين، الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الآن... الوزير #سامح_شكري والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة يستقبلان الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات #القضية_الفلسطينية. @ForeignMinistry@pmofa pic.twitter.com/OgfSVwxpHA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 27, 2021

كما نشر المتحدث، في تدوينة أخرى، جانبا من وقائع الاجتماع الوزاري السُداسي لمصر والأردن وفلسطين، والذى يهدف إلى تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني.