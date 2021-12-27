الولايات المتحدة تنعي وفاة "ديزموند توتو" الحائز على نوبل للسلام

01:43 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة تنعي وفاة "ديزموند توتو" الحائز على نوبل للسلام

الأسقف ديزموند توتو

واشنطن - أ ش أ

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن عن تعازيهما لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لوفاة الأسقف الحاصل على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو.

واعتبر بايدن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين أن إرث رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، يتجاوز الحدود "ويتردد عبر العصور".

وفي بيان مشترك لبايدن وزوجته جيل بايدن، أشاد الرئيس الأمريكي "بالشجاعة والوضوح لأحد رموز مناهضة الفصل العنصري" الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال بايدن، إن ديزموند، دعا لخلق عالم أفضل وأكثر حرية ومساواة.

وانضم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تعزية أسرة رئيس الأساقفة توتو ولشعب جنوب إفريقيا وللملايين التي لا توصف حول العالم الذين يجتمعون معًا اليوم لتمجيد ذكرى شخصية عظيمة.

وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني: أنضم إلى الرئيس بايدن والسيدة الأولى في الحداد على فقدان رئيس الأساقفة ديزموند توتو، القائد الاستثنائي الذي كرس حياته للكرامة الإنسانية والعدالة والأخلاق والنهوض بها.

وأضاف: لقد كان توتو متواضعا ولكن ليس أقل إلهاما للعالم.

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن وفاة ديزموند توتو ديزموند توتو جنوب إفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. موجة طقس سيئ جديدة هذا الموعد.. والأرصاد: نتوقع اتساع نطاق سقوط حبات البرد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا