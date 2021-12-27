السعودية تعدم يمنيا حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش

الرياض- (أ ف ب):

نفذت السلطات السعودية الإثنين حكم الإعدام في حق يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية في أحد التجمعات بالبلاد بتوجيه من تنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس) نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أنّه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني محمد عبدالله أحمد الصدام الاثنين بمدينة الرياض".

وذكرت أنّ الجاني وهو "يمني الجنسية" عمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف وتصوير الموقع المستهدف وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره".

ولم توضح السلطات مزيدا من التفاصيل عن تاريخ توقيف المتهم أو مكان اعتزامه تنفيذ هجومه الانتحاري.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.

وتشهد المملكة التي كانت لعقود محافظة للغاية إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تضمنت اقامة حفلات غنائية وفنية تشهد اختلاطا بين الرجال والنساء.

ويحذر خبراء من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

ونفذت المملكة في ابريل 2020 حكم الإعدام بيمني هاجم بالسكين ممثلين اسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض قبلها بخمسة أشهر.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

ومنذ بداية العام الحالي، أُعدم أكثر من 65 شخصا بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في يناير أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.

وفي الأول من نوفمبر، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق مواطن دين بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار على رجال أمن في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية للبلاد، ذات الغالبية الشيعية.