الكويت تعرب عن تضامنها مع بنجلاديش جراء حريق عبارة نهر شوغاندا

12:51 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
الكويت تعرب عن تضامنها مع بنجلاديش جراء حريق عبارة نهر شوغاندا

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، عن تضامنها مع جمهورية بنجلاديش الصديقة جراء الحريق الذي اندلع في عبارة في نهر شوغاندا جنوب البلاد والذي أدى إلى مقتل وفقدان العشرات.

وعبرت الخارجية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية بنجلاديش قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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Asha
وزارة الخارجية الكويتية الكويت بنجلاديش حريق نهر شوغاندا

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