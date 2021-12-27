"اليونيسف" تخصص فرقا صحية متنقلة لعلاج النساء والأطفال الأفغان

كابول - أ ش أ

خصص صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة "اليونيسيف"، فرقا صحية متنقلة في جميع أنحاء أفغانستان لمعالجة الحالات الصحية للنساء والأطفال الأفغان.

وذكرت الوكالة الإنسانية -وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- أن الفرق ستسافر في جميع أنحاء البلاد لتقديم الخدمات الصحية للنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات، في حين تم تجهيز الفرق بحزم غذائية عاجلة وستقدم خدمات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أفغانستان.

يذكر أنه في وقت سابق ، قدرت اليونيسف أن ما يقرب من نصف الأطفال الأفغان سيواجهون سوء التغذية في عام 2022 ، وتوقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون شخص في أفغانستان على وشك المجاعة حيث تمر البلاد بأسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض.