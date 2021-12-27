السعودية: إعدام يمني داعشي استهدف تجمعات مدنية بالمملكة

12:41 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
السعودية: إعدام يمني داعشي استهدف تجمعات مدنية بالمملكة

السعودية

الرياض - (د ب أ):

نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق يمني أدين باستهداف تجمعات مدنية في المملكة بتوجيه من تنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "يمني الجنسية أقدم بالعمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره".

ووفق الوزارة، أسفر التحقيق مع اليمني عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة و المحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

ويرتفع بهذا عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 54 شخصا بينهم امرأة.

السعودية إعدام يمني داعشي تجمعات مدنية تنظيم داعش

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