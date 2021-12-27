زلزال جديد بقوة 4ر5 يضرب جزيرة كريت اليونانية

08:34 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
زلزال جديد بقوة 4ر5 يضرب جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

أثينا-(أ ش أ):

ضرب زلزال جديد بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر، السواحل المطلة بين جزيرتي كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا ، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح اليوم الإثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.

وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال جديد جزيرة كريت اليونانية معهد الجيوديناميك منظمة "كريستيان إيد"

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