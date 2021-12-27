كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 280 مليونا... وإجمالي اللقاحات 93ر8 مليار

08:07 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 280 مليونا... وإجمالي اللقاحات 93ر8 مليار

فيروس كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 280 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 93ر8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 279 مليونا و 944 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 399 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 930 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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