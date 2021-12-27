"الخليج" الإماراتية: إكمال عملية نقل السلطة بشكل سلمي إنجاز هائل لليبيين

أبوظبي-(أ ش أ):

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن إكمال عملية نقل السلطة بشكل سلمي وآمن هو إنجاز هائل للشعب الليبي وقادته السياسيين، وهي أيضاً قضية بالغة الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً للأهمية الاستراتيجية لليبيا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "الاستحقاق الليبي ودواعي التأجيل" - أن قرار تأجيل الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ليبيا يمكن احتسابه ضمن المنجز الإيجابي لحماية عملية انتقال السلطة من مشكلات وأزمات مستقبلية محتملة، وتبدو السلطات الليبية في لياقة جيدة للتعامل مع قضية التأجيل باعتبار أنها تملك الخبرة المكتسبة عبر جولات التفاوض الطويلة وتجارب الحكومات الانتقالية المتعددة طوال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن فترة الشهر المقترحة قبل انطلاق التصويت تمثل فرصة سانحة أمام مؤسسات الحكم الانتقالية لإنجاز خطوات في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الأخرى، بعدما اتفقت الحركة السياسية الليبية على الخطط النظرية للتعامل مع هذا الملف الشائك.