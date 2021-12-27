"الخليج" الإماراتية: إكمال عملية نقل السلطة بشكل سلمي إنجاز هائل لليبيين

08:04 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
"الخليج" الإماراتية: إكمال عملية نقل السلطة بشكل سلمي إنجاز هائل لليبيين

ليبيا

أبوظبي-(أ ش أ):

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن إكمال عملية نقل السلطة بشكل سلمي وآمن هو إنجاز هائل للشعب الليبي وقادته السياسيين، وهي أيضاً قضية بالغة الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً للأهمية الاستراتيجية لليبيا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "الاستحقاق الليبي ودواعي التأجيل" - أن قرار تأجيل الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ليبيا يمكن احتسابه ضمن المنجز الإيجابي لحماية عملية انتقال السلطة من مشكلات وأزمات مستقبلية محتملة، وتبدو السلطات الليبية في لياقة جيدة للتعامل مع قضية التأجيل باعتبار أنها تملك الخبرة المكتسبة عبر جولات التفاوض الطويلة وتجارب الحكومات الانتقالية المتعددة طوال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن فترة الشهر المقترحة قبل انطلاق التصويت تمثل فرصة سانحة أمام مؤسسات الحكم الانتقالية لإنجاز خطوات في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الأخرى، بعدما اتفقت الحركة السياسية الليبية على الخطط النظرية للتعامل مع هذا الملف الشائك.

هذا المحتوى من

Asha
نقل السلطة إنجاز هائل لليبيين الصعيدين الإقليمي والدولي السلطات الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 37 حالة وفاة.. ومصر تستقبل 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا