سفينة ألمانية تنقذ ما يقرب من 100 مهاجر في البحر المتوسط

07:35 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
سفينة ألمانية تنقذ ما يقرب من 100 مهاجر في البحر المتوسط

أرشيفية

روما- (د ب أ):

قالت منظمة "سي ووتش" الخاصة للإنقاذ البحري مساء الأحد إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص في البحر المتوسط ​في مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر إن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم.

ولدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصا على متن السفينة "سي ووتش 3"تم إنقاذهم من قوارب المهاجرين. ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة14 يوما .

وأفاد خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتوني جنوبي إيطاليا.

وقال خفر السواحل في بيان إنهم نقلوا 27 شخصا إلى مكان آمن.

وتعتبر إيطاليا وجهة العديد من المهاجرين الذين يسافرون بالقوارب، والذين غالبا ما ينطلقون من شمال إفريقيا في رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويطمح المهاجرون في حياة أفضل هناك، لكن القوارب المكتظة كثيرا ما تواجه مشاكل وتتعرض لحوادث في البحر المتوسط.

سفينة ألمانية البحر المتوسط منظمة سي ووتش خفر السواحل الإيطالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 37 حالة وفاة.. ومصر تستقبل 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا