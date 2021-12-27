السلطات المحلية في البرازيل تخلي سكان من ولاية باهيا بعد انهيار سدين

12:00 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
السلطات المحلية في البرازيل تخلي سكان من ولاية باهيا بعد انهيار سدين

أرشيفية

وكالات:

أصدرت السلطات المحلية في ولاية باهيا، تعليمات بإخلاء مناطق قريبة من انهيار سدين نتيجة الأمطار الغزيرة في البرازيل.

وكتب مجلس بلدية إيتامبي على حسابه الرسمي في إنستجرام في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، حسبما نقلت عنه فضائية الشرق "انهار سد (وراءه) كمية كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تشهد بلدية إيتامبي فيضانا قويا".

وأضاف: "يتعين على جميع السكان إخلاء ضفاف نهر فيروجا بشكل عاجل".

وتعرضت أكثر من 30 منطقة في ولاية باهيا البرازيلية لفيضانات اليوم الأحد بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة، وفقًا لحاكم الولاية روي كوستا.

وقالت إدارات البلديات التي كانت الأكثر تضررا في شرق البرازيل إن الفيضانات حدثت بعد انهيار سدين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حاكم باهيا على موقع تويتر إن رجال الإنقاذ يقومون بإنقاذ المواطنين بواسطة المروحيات والقوارب، وأكد أن "الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح".

ولجأ المسؤولون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث السكان القريبين من السدود على الاحتماء من مياه الفيضانات.

وتعرضت ولاية باهيا إلى عواصف لعدة أسابيع تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وأفادت تقرير إعلامية برازيلية بوفاة 18 شخصا نتيجة للطقس السيء. وذكر موقع "جي 1" الإخباري أن 3800 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى منذ نوفمبر الماضي.

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